Assestamento: Aut. locali, fondi ai Comuni per controlli dei confini

Trieste, 30 lug - Con l'assestamento di bilancio la Regione ha confermato l'attenzione rivolta alle Autonomie locali, evitando attraverso storni, blocchi e congelamenti di capitoli di bilancio, la diminuzione delle risorse destinate a questo capitolo. Una serie di provvedimenti che si sommano agli interventi regionali già effettuati nei primi mesi dell'anno, che hanno consentito di aumentare di circa 9 milioni di euro le risorse già stanziate per il 2020 per far fronte alla situazione di emergenza legata al Covid-19,È, in sintesi, quanto illustrato in Consiglio dall'assessore alle Autonomie locali, durante l'analisi del disegno di legge di assestamento del Bilancio regionale.A queste iniziative si è aggiunta, attraverso un emendamento di Giunta, la creazione di un fondo del valore di 100mila euro per la concessione di contributi ai Comuni che impiegano il personale della Polizia locale per presidiare le strade di collegamento con gli Stati confinanti e l'area confinaria. In questo modo la Regione intende aumentare i controlli effettuati sui veicoli e le persone in transito, in particolare provenienti dall'estero, per contenere la diffusione del Covid-19 ed evitare che in Friuli Venezia Giulia possano svilupparsi nuovi focolai della malattia a causa di soggetti provenienti da Paesi dove l'infezione non è ancora sotto controllo. ARC/MA/al