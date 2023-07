Assestamento: Bini, altri 65,5 mln per attività produttive e turismo

Trieste, 6 lug - "Le risorse che l'Assessorato Attività produttive e Turismo metterà a disposizione del tessuto produttivo regionale attraverso l'assestamento di bilancio 2023 ammontano complessivamente a 65,5 milioni di euro. Già nella scorsa legislatura, e in particolare con la legge SviluppoImpresa, la Regione si è dotata di strumenti innovativi a sostegno delle imprese e del turismo. Con questa manovra puntiamo a dare stabilità e robustezza a queste misure, per garantire un sostegno sempre più puntale e concreto all'economia del Friuli Venezia Giulia. Ne è un esempio lo stanziamento di ulteriori 15 milioni di euro per il bando per l'autoproduzione di energia rinnovabile nelle imprese. Un finanziamento che consentirà di coprire tutte le oltre mille domande pervenute e che porterà la dotazione complessiva del bando, denominato 'fotovoltaico', a 70 milioni di euro". Lo afferma l'assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini che oggi in Consiglio regionale ha illustrato gli interventi a sostegno delle aziende del Friuli Venezia Giulia. "Alla luce di questi numeri - commenta Bini - possiamo già definire il bando una grande sfida vinta non soltanto dall'Amministrazione regionale, ma da tutto il sistema produttivo, che ha dimostrato una buona predisposizione alla transizione energetica. Quest'ultima è senza alcun dubbio una partita strategica e decisiva per il futuro della nostra economia e la Regione si è fatta trovare pronta. In assestamento manteniamo la promessa fatta al momento della chiusura del bando - lo scorso 15 giugno - dando sostegno fattivo a tutte le domande pervenute". Nel corso del suo intervento l'assessore Bini ha presentato le altre misure inserite in assestamento. Sempre sul fronte dell'industria e del sostegno alle imprese, sono stati stanziati 14 milioni di euro per finanziare un bando regionale per investimenti legati all'idrogeno. "La Regione riconosce il ruolo chiave dell'idrogeno per la decarbonizzazione del settore delle attività produttive - spiega Bini - Per questo, sulla scia della gara già aperta con fondi Pnrr, si vuole promuovere la creazione di centri di produzione di idrogeno rinnovabile". Altri 4,5 milioni di euro sono finalizzati a sostenere i contratti di insediamento industriale nell'obiettivo di attrarre nuovi investimenti privati nei consorzi di sviluppo economico locale. Ulteriori 2 milioni di euro vengono invece destinati al bando internazionalizzazione delle imprese, portando così a 5 milioni la dotazione complessiva della misura. Ulteriori 4,5 milioni di euro vengono stanziati per i distretti del commercio, portando così a 10,5 milioni di euro il totale delle risorse messe a disposizione per la misura. In questo modo, si potranno finanziare tutte le 20 progettualità pervenute. "Anche in questo caso - commenta l'assessore - si tratta di una promessa mantenuta. Un intervento molto atteso, che servirà a dare risposte alle oltre 30mila imprese coinvolte nell'iniziativa e contribuirà a rilanciare il commercio e le attività locali in 123 Comuni della nostra Regione, coinvolgendo una popolazione che sfiora il milione di persone". Verrà inoltre finanziato con 3,7 milioni di euro un nuovo bando a valere sull'ex art. 100, per la promozione e il sostegno alle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio. Proprio sul fronte turismo, sono previsti 5 milioni di euro per le attività di promozione di PromoTurismoFVG. "Intendiamo proseguire con convinzione sulla strada della promozione integrata del territorio regionale - precisa Bini -. Un percorso avviato con il nuovo claim 'Io sono Friuli Venezia Giulia' con l'obiettivo di alzare l'asticella della comunicazione e che vede assegnate anche in assestamento risorse importanti". Vengono poi messi a disposizione ulteriori 2,5 milioni di euro per lo scorrimento della graduatoria 2023 del fondo turismo (contributi alle imprese turistiche per interventi di costruzione, ampliamento e ammodernamento delle strutture ricettive), le cui risorse arrivano così complessivamente a superare quota 19 milioni di euro. Vengono stanziati anche circa 1,3 milioni di euro per sostenere l'ammodernamento di unità abitative ad uso turistico e gli alberghi diffusi. Infine, vengono destinati ulteriori 500mila euro per il voucher "TuResta", visto il significativo aumento delle richieste rispetto all'anno scorso, per garantire la copertura dell'incentivo durante tutto l'anno in corso. Per quanto riguarda l'accesso al credito, sono stati inseriti in assestamento ulteriori 4,9 milioni di euro a valere sulla Sabatini Fvg, ovvero contributi a fondo perduto concessi alle imprese a fronte di finanziamenti bancari o operazioni di locazione finanziaria - con patto d'acquisto - per l'acquisizione di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali d'impresa. Questo intervento si aggiunge alle risorse già disponibili, pari a 3,8 milioni di euro, per dare piena copertura alle domande pervenute e a quelle che si prevede arriveranno nel corso dell'anno. Infine, sul fronte artigianato, vengono concessi ulteriori 5 milioni di euro che andranno a sostegno dei sette canali contributivi che la Regione ha in essere attraverso il Cata. ARC/TOF/al