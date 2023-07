Assestamento: Callari, quasi 145 milioni per Patrimonio e demanio

L'intervento più rilevante è lo stanziamento di 136 milioni per la creazione della sede della Regione in Porto Vecchio a Trieste Trieste, 28 lug - Le risorse destinate in assestamento a Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi ammontano complessivamente a circa 144,97 milioni di euro, la maggior parte dei quali (136,97 milioni è destinata al progetto di recupero del Porto Vecchio di Trieste "Oggi in assestamento di bilancio vengono stanziate rilevanti risorse per avviare la riqualificazione del Porto Vecchio, che portano l'investimento regionale sull'area a 150 milioni di euro complessivi. Si tratta di un risultato importante che deriva dalle norme approvate nel recente passato in materia ed è il risultato di una visione chiara orientata a dare il necessario impulso allo sviluppo di un'area fondamentale per il capoluogo regionale. Il recupero del sito e il contestuale trasferimento in loco degli uffici dell'Amministrazione regionale fungeranno infatti da catalizzatore per attrarre gli investimenti privati". Lo ha detto in Consiglio regionale l'assessore regionale a Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi Sebastiano Callari durante la discussione in merito all'assestamento di bilancio, evidenziando che "quest'operazione garantirà nell'arco di un decennio un forte risparmio per l'Amministrazione regionale: l'investimento iniziale per la costruzione delle nuova sede della Regione sarà infatti completamente ripagato in meno di dieci anni attraverso la vendita degli immobili attualmente in uso, i risparmi derivanti sulla manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli ottenuti grazie all'efficientamento energetico. Inoltre, la nuova struttura della Regione, riunendo più servizi in un unico luogo, semplificherà ai cittadini l'accesso a tutti i servizi garantiti dall'Amministrazione". L'assessore ha quindi evidenziato "la correttezza del ricorso all'assestamento per il finanziamento di investimenti a favore della comunità, soprattutto in un momento nel quale c'è grande disponibilità di risorse. Per quanto riguarda il Porto Vecchio si tratta di un impegno di prospettiva, che darà i propri frutti nei prossimi anni e certamente favorirà la crescita economica di Trieste e dell'intero territorio regionale, oltre a garantire un miglioramento dei servizi ai cittadini". ARC/MA/pph