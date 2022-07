Assestamento: energia e ambiente, dalla Regione 48 milioni

Pordenone, 29 lug - Superano i 48 milioni di euro le risorse economiche a disposizione delle iniziative energetiche, della salvaguardia dell'ambiente e della gestione della raccolta dei rifiuti nell'assestamento regionale.Nel quadro degli interventi previsti - illustrato in Consiglio regionale dall'assessore competente - rientrano anche i dragaggi delle strutture portuali per un valore delle opere di 2,1 milioni. Altri 7,4 milioni sono stati stanziati invece per la manutenzione e dragaggio di diversi corsi d'acqua del territorio. La voce più rilevante delle risorse economiche messe a disposizione nella manovra di assestamento finanziario, come ha sottolineato in Aula l'assessore all'Ambiente, riguarda il super-sconto carburante: a favore dei rimborsi benzina sono stati stanziati ulteriori 20 milioni di euro che si sommano ai precedenti 35 per un totale di 55 milioni di euro nel 2022. Sul fronte della raccolta e smaltimento dei rifiuti, vengono stanziati 5,7 milioni sotto forma di contributi ai Comuni per la realizzazione di isole ecologiche e di nuovi e moderni centri di raccolta. Sul versante energetico e della sostenibilità degli enti pubblici si è invece stanziata la cifra di 8,5 milioni di euro a favore della realizzazione di impianti fotovoltaici comunali, utili anche alla costituzione di comunità energetiche al fine di abbattere i costi energetici degli enti pubblici e i costi dei privati.Sul tema del risparmio energetico l'assessore ha sottolineato come, in assestamento, si sia posta l'attenzione sul tema dei costi energetici, sostenendo con diverse misure le famiglie e le imprese. E' stato inoltre avviato, attraverso specifici contributi, un processo strutturato di produzione e autoconsumo energetico finanziando diverse azioni proposte dalle comunità energetiche. Un ulteriore impegno di spesa di circa un milione di euro è stato confermato per i contributi che agevolano l'acquisto di biciclette - sia di tipo tradizione che per i mezzi elettrici - destinati ai cittadini residenti in regione. Rispetto alla grave situazione legata alla siccità, oltre alle norme e agli interventi attuati con l'assessorato all'Agricoltura, l'esponente della Giunta regionale ha informato sull'avvio di uno studio di fattibilità, sotto il profilo tecnico ed economico, concernente la realizzazione di impianti che permettano l'utilizzo dell'acqua di mare per attività antropiche e il riuso delle acque reflue depurate che attualmente sono scaricate nei corpi idrici superficiali e nelle aree marine costiere. Tra le altre misure sul fronte ambientale l'assessore ha illustrato ulteriori due norme - per un totale di 300 mila euro di impegno economico - per lo sviluppo territoriale e naturalistico dei laghi di Cavazzo e di Barcis. Per quest'ultimo invaso della Valcellina si è prevista l'istituzione del Laboratorio Barcis: il tavolo di confronto dei sindaci con le istituzioni e con la Regione sul progetto del previsto sghiaiamento dell'invaso nell'ambito anche della valorizzazione ambientale e turistica del lago della montagna pordenonese. ARC/LIS/al