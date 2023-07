Assestamento: Fedriga, manovra di portata epocale nell'interesse Fvg

Il volume dell'intervento supera complessivamente miliardo euro Trieste, 26 lug - "Quella in via di discussione da parte del Consiglio è una manovra d'assestamento di portata epocale, oltre un miliardo di euro, resa possibile anche grazie alle scelte strategiche compiute dalla Giunta a favore dello sviluppo del Friuli Venezia Giulia. Nonostante da oltre cinque anni l'opposizione sostenga che la Giunta non abbia una visione strategica, molti indicatori evidenziano chiaramente il corretto operato dell'Esecutivo e delle sue strategie e scelte, a partire dai positivi dati dell'occupazione e da quelli della crescita economica. Inoltre, è proprio grazie alle scelte strategiche adottate dalla Giunta, con il supporto del Consiglio, che oggi possiamo, a poche ore dal maltempo che ha colpito la regione, stanziare 50 milioni di euro per dare risposte ai cittadini e alle imprese che hanno subito danni. Il Friuli Venezia Giulia si può permettere di investire queste importanti risorse perché il bilancio regionale è stato usato sempre in maniera prudente, dandoci la possibilità di intervenire in caso di emergenza. Pur essendo sempre disponibile al dialogo nell'interesse dei cittadini e delle nostre comunità, la Giunta continuerà quindi nel percorso intrapreso, incurante di polemiche strumentali che rischiano solo di ripercuotersi negativamente sui cittadini". È quanto detto in Consiglio regionale dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga durante la discussione in merito alla manovra estiva di assestamento di bilancio. Ricordando come nel 2018 il valore del primo assestamento di bilancio portato in aula dalla sua Giunta nella precedente legislatura avesse una dotazione di soli 80 milioni di euro, il governatore ha evidenziato che "quell'anno il Friuli Venezia Giulia attrasse il 2% degli investimenti stranieri in Italia, mentre nel 2022 quel valore si è più che triplicato, raggiungendo il 6,3%, grazie a una serie di azioni coordinate e mirate proprio a rendere il nostro territorio più attrattivo per le imprese, delle quali sono giustamente orgoglioso". ARC/MA/pph