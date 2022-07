Assestamento: Governatore, manovra senza precedenti frutto di scelte

Trieste, 29 lug - Quello approvato è un assestamento cospicuo e straordinario, caratterizzato da risorse senza precedenti.È quanto ha rilevato il governatore del Friuli Venezia Giulia nell'Aula consiliare.I fondi - come è stato evidenziato dal massimo esponente del Governo regionale - derivano principalmente da due fattori: la crescita economica del Friuli Venezia Giulia - figlia del dinamismo del nostro sistema produttivo, favorito anche dalle scelte importanti compiute dall'Amministrazione nei momenti di difficoltà sul versante della competitività - e dai nuovi patti finanziari sottoscritti con il Governo nazionale. Risorse la cui reperibilità non è stata dunque casuale, ma frutto di precise azioni messe in campo da questa maggioranza, che stanno permettendo di investire in modo mirato e massiccio sulle linee strategiche di sviluppo del territorio.Il governatore ha ricordato i punti di forza della manovra: il sostegno alle imprese, sempre concordato con le categorie, un'importante politica energetica, con opzioni come il protocollo con Slovenia e Croazia e il progetto idrogeno finanziati in maniera ingente, il programma Siccità Zero, con risorse per i piccoli e grandi invasi e progetti innovativi come quello sulla desalinizzazione, l'edilizia agevolata e universitaria e il turismo.Infine il massimo rappresentante dell'esecutivo ha ringraziato la Giunta, gli Uffici e l'intero Consiglio per il lavoro svolto sull'impegnativa manovra. ARC/PPH/al