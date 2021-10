Assestamento: Regione, Commissario dragaggi per impulso a economia

Carburanti, 3 mln euro per garantire contributo fino 31/12/2021



Udine,13 ott - Il mare Adriatico e il Golfo di Trieste, ma anche la Laguna di Grado-Marano, sono per il Friuli Venezia Giulia fonte di ricchezza e sviluppo. Per questo l'Amministrazione ha deciso di dare un ulteriore impulso alle attività di escavo e dragaggi predisponendo per il prossimo Assestamento di Bilancio una norma che permetta la nomina di un Commissario a supporto degli uffici regionali.



Questo il concetto espresso oggi dall'assessore alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile che ha illustrato così uno dei punti principali dell'articolo 4 della legge 147 (Misure finanziare intersettoriali) nel corso dell'audizione della IV Commissione consiliare di competenza.



Verrà istituito, come ha precisato l'esponente della Giunta regionale, un ufficio speciale che svolgerà diverse attività per garantire il completamento della realizzazione dell'intervento di approfondimento dei fondali del Porto di Monfalcone (d'intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale) e della realizzazione dei dragaggi dei fondali delle aree portuali di San Giorgio di Nogaro e di Marano Lagunare.



Per tali fini, in via straordinaria, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia potrà avvalersi anche del Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (COSEVEG) e del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana (CBPF).



Più rilevante la posta relativa ai carburanti agevolati, come ha evidenziato l'assessore, con ulteriori 3 milioni di euro posti a Bilancio per garantire il contributo fino alla fine dell'anno 2021. ARC/CM/gg