Assestamento: Regione conferma misure per lavoro, scuola e famiglie

Fondi anche per sostegno economia e ripresa post CovidTrieste, 28 lug - Oltre a quelli previsti a sostegno del lavoro, delle famiglie e della scuola, che costituiscono l'ossatura dell'assestamento di bilancio del valore di circa 30 milioni di euro, la Giunta presenterà tramite specifici emendamenti ulteriori interventi e misure per rilanciare l'economia regionale e sostenere la comunità nella delicata fase di ripresa conseguente all'emergenza Covid-19.È quanto confermato dall'assessore regionale alle Finanze a margine dei lavori dell'odierno Consiglio regionale che ha segnato l'avvio della discussione e dell'esame della legge di assestamento di bilancio della Regione Friuli Venezia Giulia.La manovra tiene conto delle incognite ancora legate alla spesa sanitaria il cui budget, tra costi diretti e indiretti supera i 170 milioni di euro ed è condizionata dal riconoscimento da parte del Governo delle somme impiegate per il contrasto al Coronavirus. Una condizione che, considerata la recente chiusura degli accordi economici tra Stato e Regione con i quali sono stati assegnati al Friuli Venezia Giulia 538 milioni di euro, porta la Giunta a mantenere un atteggiamento prudenziale e di cautela rispetto all'utilizzo dei fondi, atteggiamento pienamente coerente con il giudizio di parifica recentemente espresso dalla Corte dei Conti sul rendiconto 2019.In particolare viene confermato l'investimento di 9 milioni di euro per il lavoro e l'istruzione, dei quali 2 milioni rivolti a una nuova misura voluta dal governatore per le agevolazioni alle aziende del Friuli Venezia Giulia che assumono dipendenti, con incentivi a fondo perduto stimati in 10mila euro a lavoratore. Un milione sarà destinato invece alle politiche del lavoro e istruzione a favore dei disoccupati nei cantieri, mentre 700mila euro contribuiranno al contenimento delle rette per i servizi della prima infanzia. A questi provvedimenti si aggiunge quello per la riduzione delle spese degli studenti per il trasporto pubblico locale del valore di 3 milioni di euro, che consentirà di estendere il beneficio anche alle tratte urbane dal prossimo settembre.Sul fronte della cultura 1,4 milioni di euro serviranno alla ripresa in sicurezza dell'attività teatrale e 1,5 milioni al finanziamento dell'accordo di programma per la realizzazione del parco dei dinosauri di Duino-Aurisina.Accanto ai 2,6 milioni di euro per la viabilità vengono erogati 2 milioni alle Camere di commercio per il rifinanziamento della legge 30 e 2 milioni all'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale per spese di funzionamento e infrastrutture mentre 500mila euro serviranno per lo scorrimento delle graduatorie su infissi e fotovoltaico. Infine, 7 milioni sono stati stanziati per realizzare il Festival olimpico della gioventù europea che la nostra regione ospiterà nel 2023. ARC/CCA-MA/al