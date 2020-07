Assestamento: Regione sostiene cultura e sport nella fase post Covid

Trieste, 29 lug - Una manovra che contempla una serie di misure studiate per sostenere - in questa delicata fase di ripartenza post Covid-19 - il mondo della cultura, con un'attenzione particolare rivolta al settore teatrale, e dello sport, prevedendo di supportare, con un intervento da 4 milioni di euro, le operazioni di sanificazione svolte da società e associazioni dilettantistiche nelle palestre scolastiche.È quanto confermato dall'assessore alla Cultura e allo sport, a margine dei lavori che vedono impegnato il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia sulla legge di assestamento di bilancio.Per i teatri, le cui attività sono state fortemente penalizzate dal lockdown legato all'emergenza epidemiologica, la Regione ha deciso di finanziare le graduatorie di incentivi previsti per il 2020 per un importo complessivo di oltre 1,4 milioni di euro, di cui oltre 179 mila euro destinati alle sale con capienza sino a 300 posti, più di 697 mila euro per quelle con posti da 301 a 800 e 569.500 euro per le realtà dotate di una platea superiore agli 800 posti.Con le norme approvate oggi, la Regione ha inoltre confermato la volontà di valorizzare il sito paleontologico del Villaggio del Pescatore, nel Comune di Duino Aurisina: un investimento da 1,5 milioni di euro, cui si somma la stipula di un accordo di programma che coinvolgerà il Municipio e la Soprintendenza, destinato alla realizzazione di un parco naturalistico archeologico e paleontologico. ARC/CCA/dfd