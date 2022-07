Assestamento: Riccardi, 130 milioni a sanità Fvg

95 mln euro per investimenti



Trieste, 6 lug - "Nuovi investimenti per innovazione tecnologica e opere edilizie, coperture per gli effetti economici della pandemia nelle strutture residenziali per anziani, sostegno a borse di studio, interventi per donne vittime di violenza e nuove risorse per il fondo sanitario regionale sono al centro della manovra di assestamento di bilancio per la salute".



Lo ha spiegato questa mattina a Trieste il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, in sede di terza Commissione in Consiglio regionale, durante l'illustrazione della manovra di assestamento di bilancio per la parte relativa alla sanità, esame preventivo votato all'unanimità dal consesso.



"Introduciamo all'interno del cosiddetto 'fondone' ulteriori 26 milioni e 450mila euro di risorse destinate al fondo sanitario regionale e introduciamo la disponibilità di altri 95 milioni di spesa in conto capitale la cui destinazione sarà definita nel dettaglio con una delibera di Giunta. Prevedremo interventi di riqualificazione in ospedali spoke, rinnovamento tecnologico e coperture per l'aumento prezzi per opere già avviate" ha aggiunto Riccardi.



"Daremo inoltre copertura totale per l'intervento ad Azzano Decimo, per 1,6 milioni, mentre 1,5 milioni saranno messi a disposizione per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle 4 strutture di proprietà dei Comuni che sono utilizzate dall'Azienda sanitaria Friuli Occidentale per attività di integrazione socio-sanitaria; 5 mln di euro saranno utilizzati poi per coprire l'aumento prezzi in cantiere causa caro materie prime-inflazione - ha spiegato il vicegovernatore -. Stanziamo per il 2022 un milione di euro sul fondo sociale regionale per il finanziamento della gestione dei servizi socio-assistenziali, educativi e sanitari di competenza dei servizi sociali dei Comuni"



"Una posta di 250mila euro a valere sulla Missione 12 riguarda, ancora, l'integrazione regionale al reddito di libertà per le donne vittime di violenza - ha annunciato il vicegovernatore -. Con queste risorse andiamo a integrare quanto messo a disposizione dallo Stato: copriamo in particolare il fabbisogno di quei richiedenti in Fvg non accolti precedentemente per insufficienza della quota statale. I fondi saranno gestiti dall'Inps. È una posta importante che la Regione mette a disposizione per aiutare concretamente le donne vittime di violenza".



Come ha poi aggiunto il vicegovernatore, 30mila euro sono stanziati per il 2022/2024 - 10mila ogni anno - per i Centri di ascolto territoriali per il contrasto della violenza sulle donne: nel dettaglio per progetti di prevenzione, comunicazione, sensibilizzazione e monitoraggio della violenza contro le donne, e per l'attivazione di Centri di ascolto territoriali e di sportelli online gestiti da istituzioni locali, enti del terzo settore o altra forma singola o associata.



"Con una quota di tre milioni e mezzo di euro interveniamo a beneficio dei maggiori costi derivanti rispetto alla pandemia per quanto riguarda le strutture residenziali per anziani, per residenze sanitarie assistite e per le sperimentazioni domiciliari dell'abitare inclusivo, per l'esercizio 2021 e per parte della competenza 2020. Mettiamo a disposizione poi 400mila euro per il 2022 a beneficio di interventi economici per le gestanti in difficoltà - ha comunicato ancora il vicegovernatore -; 150mila euro vengono introdotti, infine, a beneficio di sostegno di borse di specialità per attività non legata a medici, ad esempio farmacia ospedaliera, fisica sanitaria e per professionalità che saranno assegnate - ha concluso - alla programmazione regionale dei fabbisogni formativi degli specialisti". ARC/PT/gg