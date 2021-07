Assestamento: Roberti, 162 mln a concertazione per opere dei Comuni

Udine, 26 lug - La Giunta regionale ha presentato oggi un emendamento all'assestamento di bilancio che introduce nella manovra risorse per 162 milioni di euro da destinare alla concertazione con gli Enti locali.



Lo ha reso noto l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, spiegando che "le risorse regionali sono destinate principalmente a investimenti concordati con i Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per garantire più servizi ai cittadini, aprire cantieri e dare slancio alla ripresa economica in modo capillare sul territorio".



Roberti ha quindi precisato che "nell'elenco delle opere concordate tra Enti locali e Regione rientrano, tra gli altri, i finanziamenti al Comune di Trieste per palazzo Biserini, già annunciato, un finanziamento di 2,6 milioni al Comune di Udine per la creazione di un bosco urbano nell'ex caserma Piave, un contributo di 578 mila euro per la digitalizzazione dei percorsi culturali in piazza della Motta a Pordenone, 580 mila euro per la ristrutturazione e riqualificazione della Loggia della Gran Guardia e dei Mercanti a Palmanova, oltre a ingenti risorse complessive per l'adeguamento e la sicurezza del patrimonio di edilizia scolastica". ARC/SSA/ep