Assestamento: Roberti, Regione conferma attenzione verso enti locali

Udine, 28 lug - "Gli interventi previsti dalla manovra in fase di approvazione confermano come il sistema delle Autonomie locali sia prioritario per l'azione dell'Amministrazione regionale. Abbiamo riservato grande attenzione in particolare al tema dell'Ilia, l'imposta ex Imu che vede nel 2023 il primo anno di applicazione e dalla cui introduzione il Friuli Venezia Giulia ha raccolto risorse per quasi 9 milioni di euro in più rispetto ai 92 milioni dovuti allo Stato". Lo ha detto oggi in Aula l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti analizzando la manovra estiva di assestamento di bilancio relativamente alla Direzione di sua competenza. "La Regione - ha precisato Roberti - ha istituito due fondi per regolamentare l'introduzione della nuova tassa sugli immobili: uno destinato ai Comuni a compensazione di eventuali minori gettiti derivanti dal passaggio dall'Imu all'Ilia, un altro da 12 milioni di euro (sempre a favore degli enti locali) conseguentemente alla diminuzione dell'aliquota massima che abbiamo disposto per tutte le attività economiche del Friuli Venezia Giulia (dall'1,6 percento allo 0,96 percento). Una scelta, quest'ultima, che andrà a beneficio dei cittadini e contribuirà a rinsaldare l'autonomia fiscale di questa Regione". L'assestamento 2023-25 stanzia inoltre risorse per 149mila euro complessivi a favore dei Comuni di Capriva del Friuli (capofila della convenzione siglata con i Comuni di Farra d'Isonzo, Moraro e San Lorenzo Isontino), Dolegna del Collio, Duino-Aurisina, Reana del Rojale, Tricesimo (capofila della convenzione stipulata con il Comune di Cassacco) e Spilimbergo per l'erogazione di contributi a terzi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso diverse categorie di immobili. ARC/PAU/ma/pph