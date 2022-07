Assestamento: stanziati 188mln per le Finanze

Più di un terzo dei fondi copriranno il termine dei lavori per la terza corsia



Trieste, 29 lug - La manovra da oltre 811 milioni di euro approvata dalla Giunta garantisce risorse a tutti i settori strategici della nostra comunità regionale, con grande attenzione al mantenimento della competitività del sistema e altresì della sua coesione. Le misure adottate denotano una visione attenta per gli investimenti futuri, necessaria in questo contesto di incertezza economica e sociale che impone cautela e ponderatezza nell'accertamento delle entrate.



Questa la sintesi del messaggio esposto in Consiglio regionale dall'assessore regionale alle Finanze in merito alla legge di assestamento di bilancio, che riserva alla Direzione centrale delle Finanze la somma di 188 milioni di euro.



Più di un terzo dei fondi, precisamente 70 milioni di euro, saranno impiegati a copertura dei lavori in corso per la terza corsia ora assegnati ad Autostrade Alto Adriatico, la società pubblica che per effetto degli accordi siglato lo scorso 5 luglio con la Regione Veneto e il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) ha ricevuto la concessione per la gestione della rete autostradale sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Altri 42,6 milioni sono invece stanziati per il rimborso anticipato di mutui e prestiti obbligazionari delle ex Province, mentre ammonta a 5 milioni il finanziamento a beneficio di Informest e a 800mila euro l'importo destinato al cofinanziamento per il Pnrr.



Nella relazione esposta in Consiglio, l'assessore competente ha segnalato l'aumento delle risorse destinate alle emittenti radiotelevisive locali rispetto a quelle previste dalla legge di stabilità del 2021. Nello specifico, è stato deliberato di estendere il campo di applicazione della norma riconoscendo i contributi anche ai soggetti non rientranti nelle graduatorie del ministero dello Sviluppo economico. ARC/PAU/al