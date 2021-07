Assestamento: Zannier, 15 milioni per agroalimentare e montagna

Trieste, 8 lug - "Sono 15 i milioni di euro che, con questa manovra, andranno a sostenere il comparto agroalimentare e la montagna per favorire il rilancio economico di questi settori in una fase cruciale come quella attuale di attenuazione della pandemia".



Questi i numeri della manovra di assestamento per le parti di competenza dell'assessore alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e alla Montagna del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, che oggi è intervenuto in sede di Commissione II del Consiglio regionale.



Nel dettaglio, vengono stanziati 10 milioni di euro sul Fondo di rotazione e altri 5 per una serie di interventi, tra cui: 1 milione e 200mila euro per il bando relativo ai contributi sull'acquisto di attrezzature; 2 milioni di euro destinati al settore lattiero caseario; 250 milioni euro per le filiere agricole della montagna; 520mila euro finalizzati alla riapertura dei termini del bando relativo ai campeggi in area montana. ARC/GG/pph