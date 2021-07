Assestamento: Zannier, con 25mln sosteniamo comparto agricolo Fvg

Trieste, 28 lug - "Sono quasi 25 i milioni di euro inseriti in Assestamento per dare impulso a un settore strategico per il Friuli Venezia Giulia come quello dell'agricoltura".Lo ha confermato oggi intervenendo in Consiglio regionale l'assessore alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e alla montagna, Stefano Zannier."Le misure più consistenti - ha ricordato Zannier - riguardano il comparto lattiero caseario, che avrà una dotazione di 14 milioni di euro, e il Fondo di rotazione che sarà implementato con 10 milioni di euro"."Si prevedono, inoltre, molteplici interventi per il comparto agricolo attraverso varie forme di sostegno alle produzioni Dop e Doc e a quelle che avvengono in forma associata o integrata. In particolare - ha aggiunto l'assessore - viene finanziato il Consorzio delle Doc per iniziative promozionali a supporto dei vini che ne fanno parte, il Consorzio Montasio per la valorizzazione della qualità del formaggio e il neocostituito Consorzio Brovada per la copertura delle spese di avvio"."Abbiamo deciso anche di sostenere le organizzazioni che raggruppano i produttori di kiwi - ha concluso Zannier - colpite duramente dall'emergenza sanitaria causata dal Covid-19". ARC/RT/al