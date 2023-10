Assestamento: Zilli, 16mln a scuole, impianti sportivi e Casa Zigaina

Previsto l'acquisto dell'immobile a Cervignano. Fondi per contratti di insediamento.



Pordenone, 6 ott - "L'assestamento autunnale, del valore complessivo pari a 337 milioni, destinerà 16 milioni di euro a comparti strategici della Regione".



Lo ha detto l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli al termine della seduta di Giunta durante la quale l'Esecutivo ha valutato e approvato alcuni specifici emendamenti.



Nello specifico, l'assessore ha evidenziato che per incentivi alle imprese a insediarsi sul territorio regionale sono stati destinati 3 milioni di euro, mentre 5 milioni andranno a beneficio dell'Edr di Gorizia per la realizzazione del campus. Tre milioni, invece, verranno utilizzati per la messa a norma degli impianti sportivi presenti in Friuli Venezia Giulia.



"Su Casa Zigaina - ha spiegato l'assessore Zilli - l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare il complesso sito nel Comune di Cervignano del Friuli, ai fini della sua destinazione a centro documentale e centro studi sulla figura del pittore. Per questa finalità saranno destinati 850 mila euro nell'annualità 2024". ARC/AL/pph