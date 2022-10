Assestamento: Zilli, 267 mln per aziende e famiglie colpite da rincari

Trieste, 26 ott - "Con i 267 milioni di euro di questa manovra sosteniamo in modo concreto tutti i comparti economici del Friuli Venezia Giulia in un momento di forte difficoltà per le aziende e per le famiglie a causa dell'aumento delle bollette energetiche. Una manovra senza precedenti che punta a scongiurare un eventuale recessione che rischia di colpire anche la nostra Regione che, nonostante le continue emergenze, sta registrando straordinari risultati economici e occupazionali".



Lo sostiene l'assessore alle Finanze Barbara Zilli dopo l'approvazione in Consiglio regionale dell'assestamento di bilancio autunnale.



"Ci stiamo muovendo in un quadro che continua a essere particolarmente instabile a causa di una crisi energetica che fa sentire i suoi effetti negativi a livello globale. Siamo partiti proprio da queste considerazioni - spiega Zilli - per realizzare un piano finanziario caratterizzato dalla flessibilità nella programmazione e in grado di dare le migliori risposte alle reali necessità dell'economia e dei cittadini del Friuli Venezia Giulia".



"L'ecobonus regionale da 100 milioni di euro è certamente il provvedimento che caratterizza in modo significativo questa manovra autunnale, resa possibile - ricorda l'assessore - da una oculata gestione finanziaria da parte di questa Amministrazione".



"Importanti sono anche i 56 milioni di euro sull'Irap a favore delle nostre realtà produttive - sottolinea Zilli -. Grazie a questo intervento le aziende non pagheranno più questa imposta sulla base di dati precedenti ma su quanto effettivamente dovuto in termini di imponibile".



"Alle ingenti misure messe in campo dalla Regione in questo assestamento autunnale si aggiungeranno le risorse che saranno stanziate a livello nazionale. Stanziamenti - conclude Zilli - che risulteranno fondamentali per superare questa fase difficile". ARC/RT/gg