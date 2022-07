Assestamento: Zilli, 764 mln per sostenere famiglie ed economia Fvg

Ulteriori 43 milioni per effetto di emendamenti della Giunta Trieste, 11 lug - "Con questa manovra di Assestamento prosegue la nostra azione strategica a favore, contemporaneamente, di famiglie e tessuto economico del Friuli Venezia Giulia. I cittadini della nostra Regione stanno fronteggiando infatti una vera e propria emergenza a causa dell'aumento dell'inflazione e della crescita dei costi, in particolare quelli energetici. Allo stesso tempo continuiamo a fornire alle aziende del territorio, che per tutto il 2021 e nella prima parte del 2022 hanno dimostrato una eccezionale capacità di tenuta, gli strumenti finanziari necessari per crescere ancora nonostante le difficoltà legate alla pandemia e al conflitto in Ucraina". Lo ha affermato oggi a Trieste l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, nel corso dei lavori della I Commissione che sta esaminando il disegno di legge n. 171 "Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024". "Si tratta di una manovra - ha spiegato Zilli - di 764 milioni di euro che, per effetto degli ultimi emendamenti della Giunta, presenta un aumento dell'impiego dell'avanzo di amministrazione per 43 milioni di euro rispetto la dotazione iniziale di 721 milioni". "Tra gli ultimi provvedimenti - ha aggiunto l'assessore - troviamo un fondo di 30 milioni di euro destinato agli enti locali e altri 9 milioni di euro per un programma straordinario per garantire il fabbisogno irriguo, in aggiunta ai 9 milioni di euro già stanziati". In conclusione l'assessore alle Finanze ha voluto mettere in guardia sull'evoluzione dell'attuale crisi che sta colpendo duramente a livello nazionale e internazionale. "Stiamo già vedendo i primi effetti di una recessione tecnica che negli ultimi due trimestri dell'anno finirà per palesarsi in tutta la sua drammaticità. Per farci trovare pronti - ha concluso Zilli -, abbiamo già accantonato risorse adeguate". ARC/PAU/al