Assestamento: Zilli, approvato da Giunta ampliamento della manovra

Trieste, 5 lug - "La Giunta ha approvato un ulteriore pacchetto di emendamenti che rafforza quindi l'assestamento di bilancio, con particolare attenzione al settore sanitario con un investimento di 1,5 milioni di euro per favorire la digitalizzazione delle farmacie. Poniamo poi attenzione alle federazioni sportive con uno stanziamento volto ad aiutarle a sostenere le spese di gestione e funzionamento, mentre viene estesa anche alle Comunità, alle Comunità di montagna e alla Comunità collinare del Friuli la possibilità di accedere alle anticipazioni della Regione per gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, così da agevolare la realizzazione delle opere previste. Inoltre, sono stati inseriti nella manovra estiva anche aiuti per la copertura assicurativa dei rischi in agricoltura e contributi a copertura dei maggiori costi registrati per la realizzazione di interventi di edilizia sociale". È quanto evidenziato dall'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli al termine dell'odierna riunione di Giunta regionale, incentrata sugli emendamenti inseriti all'interno della manovra finanziaria che approderà a breve in Consiglio regionale. "Lo stanziamento di 1,5 milioni di euro permette di erogare alle circa 400 farmacie convenzionate con il Servizio sanitario regionale un contributo per compensare le spese sostenute per i processi di digitalizzazione necessari a garantire una sempre più ampia fornitura di servizi alla popolazione in sinergia con la sanità regionale" ha spiegato Zilli. L'assessore ha aggiunto che "uno stanziamento di 700mila euro è stato destinato agli aiuti per l'abbattimento dei costi delle polizze assicurative a copertura dei rischi in agricoltura, che risultano compatibili con il nuovo quadro normativo comunitario in materia di Aiuti di Stato. Una volta approvata la norma verrà quindi emanato uno specifico bando contenente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi". "Ulteriori 700mila euro sono stati stanziati per aiutare i soggetti impegnati nella realizzazione di housing sociale a sostenere i maggiori costi derivanti dall'emergenza pandemica e dall'aumento del prezzo dei materiali" ha quindi aggiunto l'assessore. Per quanto concerne i comitati regionali delle federazioni sportive nazionali, l'assessore ha precisato che "con questa norma, del valore di 150mila euro, viene coperta parte delle spese, fisse e variabili, sostenute annualmente per le attività previste dall'ordinamento sportivo nazionale. Un aiuto concreto alle tante realtà operanti su un territorio nel quale la pratica sportiva è particolarmente sentita". Tra i principali interventi inseriti nella manovra rientra anche il contributo straordinario di 150mila euro alla Fondazione Vajont 9 ottobre 1963 Onlus per interventi di miglioramento architettonico in occasione della commemorazione del sessantesimo anniversario del disastro. ARC/MA/al