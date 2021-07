Assestamento: Zilli-Bini, 25mln per ammodernare strutture ricettive

Lunedì il provvedimento verrà esaminato nella seduta della I Commissione Trieste, 9 lug - Ammontano a complessivi 25 milioni di euro i fondi che l'esecutivo Fedriga destinerà al comparto del turismo per l'ammodernamento delle attività ricettive già esistenti o per la costruzione di nuove strutture. La Giunta regionale ha approvato un apposito emendamento del valore di 20 milioni, sentito il governatore Fedriga e su proposta degli assessori alle Finanze, Barbara Zilli, e alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini; poste che vanno così a sommarsi ad altri 5 milioni già destinati al settore nel corso delle precedenti sedute dell'esecutivo. "Con questa importante decisione che non ha precedenti - spiega l'assessore Zilli - sosteniamo l'investimento privato mettendo a disposizione del comparto turistico 25 milioni, cifra che permetterà la crescita e lo sviluppo del nostro territorio, andando a sostenere uno dei settori importanti dell'economia del Friuli Venezia Giulia. Ora il provvedimento preso nel corso della seduta di Giunta, che fa parte del pacchetto degli emendamenti dell'assestamento, sarà oggetto di esame da parte della I Commissione nella seduta di lunedì". Soddisfazione per la nuova dotazione a favore del turismo è stata espressa dall'assessore regionale alle Attività produttive. "Con questa manovra che ora conta su complessivi 25 milioni - spiega Bini - abbiamo mantenuto una promessa che, insieme al governatore Fedriga, avevamo fatto agli operatori del comparto turistico regionale. Le risorse a fondo perduto potranno essere utilizzate per l'ammodernamento delle strutture ricettive esistenti ma anche per favorire la costruzione di nuove. Abbiamo deciso di sostenere un comparto che in questo particolare periodo della pandemia ha molto sofferto; siamo convinti che, con questo provvedimento, gettiamo le basi per il rilancio di un settore che contribuisce in modo importante al Pil del Friuli Venezia Giulia. Con il bando predisposto a breve metteremo immediatamente a disposizione le risorse che potranno essere utilizzate in tempi assai ristretti". ARC/AL/gg