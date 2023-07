Assestamento: Zilli, da enti locali condivisione su impiego risorse

Udine, 13 lug - "Ringrazio il Consiglio delle Autonomie locali per la collaborazione dimostrata nei passaggi di condivisione dell'assestamento di bilancio. È indubbio che le risorse messe in campo, mai così ingenti con oltre un miliardo di euro, andrà a beneficio dello sviluppo della regione ovvero di tutte le comunità che la compongono". È il commento dell'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a margine della seduta del Consiglio delle Autonomie locali chiamato ad esprimere eventuali osservazioni al disegno di legge n. 6 > così come licenziato dalla I Commissione integrata. Zilli ha poi rimarcato che "in sintonia con il programma di governo sono state irrobustite tutte le linee di finanziamento principali rivolte a cittadini, imprese e enti pubblici e da qui all'Aula verranno allocati ulteriori 200milioni di euro circa. ARC/SSA/pph