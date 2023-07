Assestamento: Zilli, dotazione 2023-25 supera il miliardo di euro

L'annuncio è stato dato nel corso dei lavori della I Commissione integrata Trieste, 5 lug - "La dotazione finanziaria per l'assestamento di bilancio 2023 è pari a 1,079 miliardi di euro, con un avanzo di amministrazione di 756,21 milioni di euro. Una manovra estiva in cui si denota come il tessuto produttivo abbia risposto molto positivamente di fronte alle difficoltà degli ultimi anni, dalla crisi pandemica ai rincari delle materie prime, permettendo di registrare maggiori entrate per 150 milioni di euro. Massima attenzione nell'allocazione delle risorse è rivolta ai settori strategici della comunità regionale, tra cui la responsabilità energetica e l'ambiente, la sicurezza del territorio (con una spesa di 50mln per la prevenzione del rischio idrogeologico), la salute (investimenti per 70mln a cui se ne aggiungono 50 di spesa corrente), le infrastrutture e il rafforzamento generale delle attività delle imprese, dei consorzi e degli enti locali". Lo ha comunicato oggi l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli nel corso dei lavori della I Commissione integrata, illustrando le voci principali del disegno di legge relativo all'assestamento di bilancio per gli anni 2023-2025. Entrando nel dettaglio, sono previsti investimenti per incentivare la responsabilità nel consumo energetico, attraverso l'attivazione di linee specifiche per l'idrogeno (10mln per il progetto bandiera che prevede l'accordo transnazionale con la Croazia, 14mln per le imprese che vogliono investire sull'idrogeno) e per il fotovoltaico (14mln per implementare il bando già esistente per le imprese, 10mln per il comparto agricolo, 21mln per i Comuni e le comunità energetiche). Per quanto riguarda la sicurezza del territorio, verrà finanziato il progetto di strutturazione di un sistema integrato per prevenire il rischio idrogeologico. Tra le altre poste principali, l'assessore ha segnalato i 173,43 milioni che saranno destinati ai trasporti e alla mobilita, i 136,97 milioni per la riqualificazione del Porto Vecchio di Trieste attraverso la ristrutturazione delle nuove sedi dell'Amministrazione regionale, i 99,79 milioni per il sostegno degli investimenti nei settori produttivi, i 66,19 milioni per il servizio idrico integrato e la difesa del suolo e i 25,15 milioni per la copertura di incrementi dei quadri economici derivanti dal sopravvenuto aumento dei costi. Altri 73,16 milioni serviranno inoltre a finanziare investimenti che raggiungeranno più diffusamente tutti gli ulteriori ambiti di spesa del bilancio regionale. ARC/PAU/al