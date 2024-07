Assestamento: Zilli, nuovi emendamenti a ddl 23 per 67 mln

Previsti finanziamenti per interventi alle infrastrutture sportive, per dare risposta ai bisogni di salute territoriale e rafforzare la sicurezza Trieste, 16 lug - "Con il nuovo pacchetto di emendamenti approvato dalla Giunta, abbiamo destinato 67 milioni di euro rivolgendo particolare attenzione agli investimenti a favore del comparto economico, per i settori delle infrastrutture e dello sport, implementando, al contempo, la risposta alla necessità di sicurezza e alla sanità territoriale. Abbiamo incrementato di 2 euro al giorno i contributi per l'abbattimento delle rette delle case di riposo e previsto ulteriori 100 posti letto convenzionabili". Lo ha comunicato l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, al termine della seduta odierna di Giunta in cui sono stati approvati nuovi emendamenti al ddl 23 di assestamento di bilancio. Entrando nel dettaglio, sono state disposte delle misure per riqualificare alcune strutture sportive strategiche regionali, come la sede del circolo nautico, nell'area di Porto Casoni a Lignano Sabbiadoro (5 milioni), i velodromi di Pordenone (3 milioni di euro) e San Giovanni al Natisone (300mila euro), rispettivamente per la copertura dell'impianto e per la sistemazione del fondo della pista. Sempre in ambito sportivo, uno stanziamento di 663.500 euro è in programma per finanziare i lavori di adeguamento del palasport di Latisana, che ospiterà nella prossima stagione le partite della Cda Talmassons in serie A1 femminile di pallavolo. Al fine di assicurare sul territorio i servizi socio sanitari e cure primarie, vengono previsti degli investimenti per accrescere la risposta al bisogno di salute dei cittadini sul territorio, in particolare ai Comuni di Artegna (500mila euro), Sacile (250mila euro) e Valvasone Arzene (1,1 milioni di euro), che si aggiungono a quelli già previsti per analoghe finalità a beneficio dei Comuni di Fontanafredda (1 milione di euro), Maniago (1,2 milioni di euro) e Remanzacco (1,3 milioni di euro). Per quanto riguarda il capitolo sicurezza, un pacchetto complessivo di 5 milioni di euro viene trasferito alle Camere di commercio del territorio con un duplice fine: concedere contributi ai gestori dei pubblici esercizi per l'impiego di addetti alla vigilanza presso le aree esterne ai locali e acquistare, o potenziare, impianti di allarme presso gli immobili adibiti ad attività professionali e produttive. Altri 3 milioni di euro (2,4 milioni per il 2024, 600mila per il 2025) serviranno invece ad ampliare la platea di beneficiari del contributo per attrezzature scolastiche anche agli istituti privati, con particolare riferimento agli asili nido. Specifici emendamenti, infine, riguardano anche gli interventi di difesa della costa triestina dalle mareggiate (2 milioni di euro), la ristrutturazione del faro rosso di Lignano (2,5 milioni di euro) e il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie a servizio dell'area ex Wartsila a Trieste (15 milioni di euro). ARC/PAU/al