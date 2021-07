Assestamento: Zilli, ok a ulteriori misure per accelerare sviluppo Fvg

Trieste, 8 lug - 7,5 milioni di euro in favore delle case di riposo, 5 mln per azioni di contrasto al Covid-19, 1,5 mln destinati ai servizi socioassistenziali e socioeducativi gestiti dai Comuni, 1 mln per il trattamento dei tumori cerebrali. Sono queste alcune delle misure approvate oggi nel corso di una seduta straordinaria della Giunta regionale, convocata per approvare un primo pacchetto di emendamenti all'Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023. "In un momento straordinariamente difficile come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia, sono necessari interventi importanti in grado di accelerare lo sviluppo economico del Friuli Venezia Giulia - sottolinea l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli -. Si tratta sia di nuovi finanziamenti sia di poste ottenute grazie a una oculata gestione delle risorse della Regione". Tra le poste maggiormente rilevanti vanno segnalate quelle che riguardano le infrastrutture del Friuli Venezia Giulia. Sono stanziati infatti 4 milioni di euro per l'interporto di Trieste e 1,8 mln per la sistemazione di alcuni moli. La Giunta, inoltre, ha deciso di investire un altro milione di euro per sopperire alle carenze di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) e di docenti di sostegno per l'anno scolastico 2021/2022. Nutrito poi il pacchetto di misure a favore delle risorse agroalimentari: 300mila euro per le imprese che producono l'actinidia, la pianta rampicante che genera il frutto del kiwi; 180mila euro per rafforzare nel 2021 la tipicità del Montasio dop; 350mila euro per la promozione nel 2021 e 2022 del Consorzio Doc Fvg; 400mila euro per una nuova linea finanziaria su base triennale, in favore dei Consorzi di bonifica, per interventi volti a tutelare la fauna dalla caduta nei canali; 150mila euro per contrastare moria delle api nell'anno in corso e 35mila euro per il 2021 per il Parco Agroalimentare FVG - Agri-Food & Bioeconomy Cluster Agency. Infine da mettere ancora in evidenza i 390mila euro per la promozione storico-etnografica del Friuli Venezia Giulia, i 200mila euro per le attrezzature sportive per i disabili e i 100mila euro per la ristrutturazione edilizia degli enti religiosi. ARC/RT/pph