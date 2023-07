Assestamento: Zilli, oltre 1mld per sviluppo complessivo territorio

Trieste, 10 lug - "Il miliardo e 79 milioni di euro che verrà stanziato nel prossimo assestamento è lo specchio di una manovra straordinaria - la più robusta di sempre -, che permette all'Amministrazione regionale di allocare risorse massicce in tutti i settori strategici, nella direzione di una crescita complessiva del territorio e del tessuto sociale. La ricchezza dei fondi messi a disposizione è frutto dell'oculatezza adottata sin dall'inizio della scorsa legislatura nella gestione del quadro economico, sia delle politiche strutturali attuate con una visione di lunga prospettiva. Tutti gli investimenti programmati hanno già portato a risultati di rilievo, dando impulso ai principali settori economici, e sono convinta che continueranno a dare risposte positive anche negli anni a venire". Questo il pensiero espresso dall'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, intervenuta oggi in I Commissione integrata durante l'esame del disegno di legge sull'assestamento di bilancio 2023-25. Nell'evidenziare l'attenzione globale posta dall'Esecutivo sui comparti trainanti dell'economia, ZIlli ha ricordato in particolare le misure previste a favore della sicurezza ambientale, della salute, delle infrastrutture e della famiglia. "Investimenti importanti - ha ribadito l'assessore - non solo dal punto di vista finanziario, ma anche per la natura stessa delle iniziative messe in campo". ARC/PAU/al