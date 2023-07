Assestamento: Zilli, ulteriori 33 mln per accesso al credito imprese

Trieste, 19 lug - "Oggi abbiamo approvato un ulteriore pacchetto di emendamenti per strutturare ulteriormente la manovra di assestamento che approderà in Aula la prossima settimana. Particolarmente significativi sono gli interventi a sostegno del settore imprenditoriale. Al Fondo di rotazione per le iniziative economiche (Frie) sono destinati infatti 20 milioni di euro, mentre per il Fondo di rotazione regionale in agricoltura abbiamo previsto 13 milioni di euro che si sommano ai 37 mln già stanziati in assestamento". Lo ha affermato l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, dopo la seduta straordinaria della Giunta regionale che oggi ha approvato una serie di emendamenti all'assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025. "Di fronte alla difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese del Friuli Venezia Giulia, legata alla crescita dei tassi di interesse sui prestiti, abbiamo deciso di intervenire con una importante iniezione di risorse per rafforzare gli strumenti agevolativi della Regione". "Siamo convinti - ha aggiunto Zilli - sia necessario continuare a sostenere la crescita del nostro territorio, mitigando gli effetti negativi causati dall'aumento dei tassi di interesse". Nell'odierno pacchetto di misure da segnalare anche i 4,7 milioni di euro a favore dei Comuni per la riqualificazione di immobili. "La norma - ha spiegato l'assessore - ha lo scopo di riattivare il canale contributivo delle forme innovative per la realizzazione di alloggi non di lusso, destinati a persone in situazione di disagio economico o sociale". Con questo provvedimento si consente infatti alle amministrazioni comunali di presentare le domande, accelerando i tempi di assegnazione e concessione. Nella seduta odierna la Giunta regionale ha previsto anche uno stanziamento di 2 milioni di euro a favore della Protezione civile per l'emergenza maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia nei giorni scorsi. ARC/RT/gg