Associazioni: Fedriga, scoutisti ambasciatori del modello Fvg solidale

Il governatore ha ricevuto la delegazione regionale in partenza per il World scout Jamboree in Corea del Sud Udine, 10 lug - "Vi ringrazio non solo perché porterete il nome del Friuli Venezia Giulia in un'esperienza e in un contesto così grande e importante, ma anche per il lavoro quotidiano che fate per educarvi ed educare a diventare cittadini maturi e solidali. Tramite lo scoutismo si trasmettono valori importanti per costruire la società del domani, per arginare quel messaggio dilagante di individualismo e riportare l'attenzione sul procedere insieme, con aiuto reciproco, verso gli obiettivi". È il saluto e ringraziamento che il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha rivolto alla delegazione di ragazzi tra i 15 e 17 anni che sono in procinto di partire per il 25mo Jamboree mondiale dello scoutismo in programma dal 1 al 12 agosto a Saemangeum, in Corea del Sud, sul tema "Disegna i tuoi sogni". Sono attese nella contea di Buan 50 mila persone tra ragazzi e accompagnatori, di cui 1.200 italiani. La delegazione del Friuli Venezia Giulia è formata da una trentina di ragazzi delle due associazioni scoutistiche Agesci (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) e Cngei (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani), accompagnati oggi nella sede della Regione a Udine dal responsabile regionale Agesci Stefano Barbieri e da Giulia Privileggi in rappresentanza del responsabile regionale Cngei Marco Possenelli. "Questa esperienza - ha sottolineato Fedriga - non sarà per voi stessi, per solo arricchimento personale, ma contribuirà a costruire un modello sociale per il nostro Friuli Venezia Giulia. Il ringraziamento va a voi e ai vostri capi, che giorno dopo giorno si impegnano con opera di volontariato in incontri e piccoli progressi di settimana in settimana, di incontro in incontro: una costruzione quotidiana per attuare il vero cambiamento. Spero che possiate durante questa esperienza sentire il Fvg come parte di voi stessi e sono certo che ne sarete ottimi ambasciatori". In regione aderiscono ad Agesci 4200 ragazzi mentre 250 sono associati a Cngei, guidati da circa 800 educatori volontari. ARC/EP/al