Associazioni: Roberti, sostegno a Assemblea lingue germaniche Sappada

Introdotta anche possibilità rendicontazione spese informatiche a sodalizi corregionali all'estero



Trieste, 14 ott - "Sarà supportata dalla Regione l'Assemblea annuale ordinaria del Comitato unitario delle isole linguistiche storiche germaniche programmata a Sappada nel corso di quest'anno".



Lo ha detto oggi in sede di Commissione V del Consiglio regionale l'assessore alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, nel corso del dibattito sul parere, relativamente alle parti di competenza, del disegno di legge n. 147 "Misure finanziarie intersettoriali".



Nel dettaglio, come ha spiegato l'assessore, viene concesso un contributo straordinario di 8mila euro all'associazione Plodar di Sappada per l'organizzazione dell'evento.



Nello stesso disegno di legge, come ha illustrato Roberti, è anche stata introdotta a favore delle associazioni dei corregionali all'estero la possibilità di rendicontare gli acquisti per le spese informatiche.



"Questo - ha sottolineato l'esponente della Giunta - in virtù del fatto che a causa della pandemia nell'ultimo anno e mezzo si sono ridotti i viaggi e quindi si è registrato nei bilanci di questi sodalizi in molti casi un significativo avanzo di risorse non impiegate. In questo contesto la rete è stata uno strumento di lavoro primario per le loro attività, da qui - ha concluso - la richiesta di poter rendicontare anche le spese informatiche". ARC/GG/pph