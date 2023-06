Associazioni: Zilli, sport valorizza conoscenza del territorio carnico

Udine, 2 giu - "Il Torneo di calcio giovanile di Villa Santina è una manifestazione sportiva di livello nazionale, ma è anche un'occasione per mostrare e vivere le potenzialità e le opportunità del territorio carnico, compendio di storia, cultura e bellezze paesaggistiche, come quella del meraviglioso Parco intercomunale delle Colline carniche: grazie da parte dell'Amministrazione regionale all'associazione Villa, punto di riferimento per la comunità locale e soprattutto per i giovani e le loro famiglie, che trovano nei dirigenti e nello staff tecnico, persone preparate e appassionate, dedite a contribuire alla loro crescita e formazione".



È il messaggio che l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha comunicato a margine della premiazione della 13ma edizione del Torneo di calcio giovanile patrocinato dai Comuni di Villa Santina, Lauco, Enemonzo e Raveo, che si è tenuta nei campo sportivo Ai Pini di Villa Santina.



L'assessore ha rivolto uno speciale ringraziamento ai volontari "per tutta la passione profusa nell'organizzare eventi e manifestazioni come questa, senza pretendere nulla in cambio se non la soddisfazione e il divertimento dei nostri giovani calciatori". ARC/EP/pph