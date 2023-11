Ater: Amirante, riparto da 1 mln di euro per recupero 21 alloggi

Risorse quasi raddoppiate rispetto al 2022



Udine, 18 nov - "Con il riparto delle risorse regionali di edilizia sovvenzionata alle Ater del Fvg (Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine) pari a 1 milione di euro approvato in Giunta nei giorni scorsi, abbiamo quasi raddoppiato, rispetto all'anno scorso, i finanziamenti per l'adeguamento di alloggi che allo stato attuale si trovano in una condizione cosiddetta 'non allocabile' e che necessitano quindi di interventi di edilizia tali da renderli agibili".



E' il commento dell'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, sulla delibera dell'Esecutivo che ha licenziato il riparto alle Ater, assegnando all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Gorizia 170.500,00 euro a quella di Pordenone 100.300,00 a Trieste 483.000,00 e a Udine 246.200,00.



"Si tratta di un intervento indispensabile per rimettere a disposizione 21 alloggi e dare risposte alle tante istanze che provengono dal territorio - ha spiegato Amirante -. Le risorse sono state ripartite in base alle richieste delle Ater stesse con un peso maggiore a Trieste che ha un patrimonio edilizio più vetusto e a Udine per la dimensione dell'area ma anche Gorizia e Pordenone potranno contare sul sostegno regionale".



Come da normativa sono state inviate, previo accordo in sede di Conferenza del sistema regionale delle Ater, composta dai presidenti dei Consigli di amministrazione e dai direttori delle singole aziende, le richieste di finanziamento per il recupero di 21 alloggi.



"Il riparto approvato in questi giorni permetterà di gestire il temporaneo - ha concluso Amirante -; quando, infatti, verranno messi a terra tutti gli 85 milioni di euro che le Ater regionali si trovano a gestire (tra risorse nazionali, fondi opere indifferibili, regionali e propri di Ater), da utilizzare per nuovi alloggi o per ristrutturare interi fabbricati, interventi che necessitano di tempi molto lunghi, il numero di alloggi incrementerà notevolmente e si potrà dare maggiore copertura alle richieste dei cittadini". ARC/LP/gg