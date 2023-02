Ater: ok Cal a modifica regolamento per concessione incentivi

Udine, 22 feb - Il Consiglio delle autonomie locali (Cal), riunitosi oggi a Udine, ha espresso parere favorevole alla delibera della Giunta regionale relativa alla modifica del regolamento sull'attuazione del Programma regionale delle politiche abitative.La delibera prevede, per i cittadini stranieri che richiederanno l'ottenimento di incentivi di edilizia sovvenzionata, convenzionata, agevolata o a sostegno delle locazioni, la possibilità di dimostrare l'assenza di immobili di proprietà all'estero tramite autocertificazione (al pari dei cittadini italiani) anziché attraverso la documentazione rilasciata dai consolati o altri enti preposti.L'assessore regionale alle Autonomie locali ha spiegato che la Regione applicherà la sentenza del Tribunale di Udine che richiede la modifica in oggetto, pur non condividendola nel merito, e difenderà nelle opportune sedi la propria posizione. ARC/PAU/al