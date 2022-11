Att.Prod.: Bini, Ceccarelli esempio virtuoso sinergia pubblico-privato

Tolmezzo, 25 nov - "Il traguardo che oggi abbiamo raggiunto col taglio del nastro di questo importante centro di gestione logistica parla di quanto sia importante e porti buoni frutti la virtuosa sinergia tra pubblico e privato: un lavoro in team che crea ricchezza, posti di lavoro e sviluppo del territorio". Lo ha sottolineato questa mattina l'assessore alle Attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, intervento a Tolmezzo all'inaugurazione del nuovo polo logistico della Ceccarelli Group, all'interno dell'area produttiva del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo-Carnia Industrial Park, insieme alla famiglia Ceccarelli, rappresentato da Luca Ceccarelli, al direttore del Carnia Industrial Park, Danilo Farinelli, e al sindaco di Tolmezzo, Roberto Vicentini. "Il percorso che ci ha portati a questo punto è anche un brillante esempio di come si possano coniugare spirito imprenditoriale e rispetto del territorio - ha sottolineato Bini -. Solo fino a pochi anni fa questa era un'area dismessa, occupata da due capannoni in disuso. Grazie a un iter portato avanti da Regione, Consorzio industriale e imprese, oggi quel vecchio sito ha cambiato radicalmente volto. Con uno sforzo economico di 13,7 milioni di euro, di cui il 60% erogati dalla Regione, impiegati per acquisto, demolizione, bonifica e realizzazione delle opere, oggi disponiamo di 'nuovi' 40mila metri quadrati, di cui 20mila coperti, recuperati dal degrado e riutilizzati per nuove attività". Seimilasettecento mq sono stati consegnati (attraverso un avviso pubblico) a Ceccarelli Group, realtà leader nel settore, fondata da Bernardino Ceccarelli, di cui oggi è stata ricordata con stima e affetto la figura. Altri 13mila mq sono stati consegnati a Marelli Automotive Lighting. "Il ruolo della Regione è quello di mettere gli imprenditori nelle condizioni di poter svolgere il loro lavoro - ha detto ancora Bini -; in questi cinque anni di legislatura abbiamo stanziato importanti fondi, grazie a un bilancio sano. Con la Legge Sviluppo Impresa abbiamo favorito la crescita del tessuto produttivo, con una chiara e pragmatica visione di politica industriale". ARC/PT/al