Att.produttive:300mila euro per nascita e sviluppo start-up e spin-off

Pordenone, 22 lug - Ammontano a 300mila euro i fondi che la Regione metterà a disposizione per promuovere la nascita e lo sviluppo di start-up e spin-off operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati. Lo ha deciso la Giunta del Friuli Venezia Giulia approvando oggi, nel corso di una seduta dell'Esecutivo, una apposita delibera su proposta dell'assessore alle Attività produttive.



Beneficiari delle risorse, che verranno ripartite su base provinciale e a fondo perduto, saranno imprese, Comuni e altri Enti pubblici e privati. La delibera, spiegato l'assessore, segue le disposizioni della legge regionale SviluppoImpresa ed è finalizzata a sostenere iniziative concernenti la creazione e lo sviluppo di centri di prototipazione della business idea, di centri di coworking, nonché di laboratori di fabbricazione digitale (fab-lab).



Tra le spese ammissibili figurano quelle per l'acquisto e locazione finanziaria di macchinari, strumenti, attrezzature ed arredi ma anche acquisto e locazione finanziaria di diritti di licenza e software, know-how e brevetti. Inoltre sono finanziabili anche gli interventi di adeguamento o ristrutturazione dei locali dedicati allo svolgimento dell'attività prevista dall'iniziativa, realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo. Infine le domande potranno riguardare anche la realizzazione o ampliamento del sito internet, l'acquisizione di servizi di consulenza e di materiali e servizi concernenti la comunicazione, la pubblicità e le attività promozionali. Sono finanziabili iniziative che prevedono un importo minimo di spesa ammissibile non inferiore a 10 mila euro mentre l'intensità massima del contributo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile. Il limite massimo del contributo concedibile per ciascuna domanda è pari a 75 mila euro. L'avviso per i contributi sarà emanato con decreto dirigenziale e pubblicato sul sito internet della Regione la prossima settimana con previsione della presentazione delle richieste a partire dal prossimo ottobre. ARC/AL/pph