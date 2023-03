Att. produttive: aumentate categorie beneficiarie bando rinnovabili

Integrazione che include anche il settore delle costruzioni Trieste, 10 mar - L'Amministrazione regionale ha allargato il campo delle categorie produttive beneficiarie del bando sull'energia rinnovabile includendo anche il settore delle costruzioni, oltre ad aver anche integrato - nell'ambito delle attività agricole - la parte che riguarda la recezione e l'ospitalità. Lo ha deciso oggi la Giunta regionale approvando, su proposta dell'assessore regionale alle Attività produttive, la delibera in merito alla revisione del bando 2023 per i finanziamenti a fondo perduto finalizzati all'utilizzo delle energie rinnovabili. Come ha spiegato l'assessore, il bando sta ricevendo un ottimo riscontro da parte del tessuto economico - ad oggi sono 307 le domande pervenute, per un valore di 27 milioni di euro - contribuendo a dare un supporto concreto alle imprese nella sfida della transizione ecologica. Alla luce di ciò e nell'ottica di una costante apertura al confronto con le realtà del territorio e le rappresentanze di categoria, sono state recepite una serie di integrazioni e di adeguamenti necessari per rendere il bando ancor più rispondente alle esigenze del comparto produttivo. Tra i cambiamenti previsti, quello che riguarda le costruzioni. Infatti, a seguito di un dialogo con l'Associazione nazionale costruttori (Ance) del Friuli Venezia Giulia, la Regione ha inteso accogliere la richiesta di Ance Fvg integrando gli articoli 1,2 e 4 del bando includendo il settore delle costruzioni (sezione F della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2007). Inoltre, la Giunta ha ampliato l'impianto regolamentare anche alle imprese agricole e alle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura che esercitano anche attività di ricezione e ospitalità, a condizione che queste ultime siano caratterizzate da separazione contabile rispetto all'attività di produzione primaria e alle attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura. La delibera e il bando così aggiornato saranno consultabili da lunedì 13 marzo sul sito www.regione.fvg.it, attraverso il quale si potranno presentare le domande, per via telematica, entro il prossimo 15 giugno. Nell'apposita sezione del sito dedicata al bando è anche disponibile un elenco di contatti attivi per il supporto diretto e puntuale alle imprese e per qualsiasi chiarimento di carattere tecnico. Come è stato ricordato dall'esponente della giunta, il bando può contare su una dotazione finanziaria proveniente per 24 milioni da fondi del Programma Fesr, cui si aggiungono 31 milioni di risorse stanziate a valere sul bilancio regionale, per complessivi 55 milioni di euro. Di questi, 5 milioni sono riservati al finanziamento degli impianti più piccoli, ovvero di quelli fotovoltaici con potenza nominale inferiore a 12 kWp o impianti di solare termico. ARC/GG