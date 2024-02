Att. Produttive: Bini, 3,5mln a Catt per Pmi commerciali e turistiche

Con questo intervento lo stanziamento complessivo sale a 7,2mln. Soddisfatte 388 domande Pordenone, 2 feb - La Regione destinerà ulteriori 3,5 milioni di euro al Catt Fvg per consentire lo scorrimento della graduatoria del bando dedicato alla promozione e sostegno alle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio. Lo ha deciso la Giunta regionale approvando, su proposta dell'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, una specifica delibera. "Questo ulteriore stanziamento - spiega l'esponente dell'esecutivo Fedriga - va a sommarsi ai 3,7 milioni di euro che erano già stati stanziati e assegnati con una precedente delibera e che avevano consentito allora di soddisfare 192 richieste pervenute. Con questi ulteriori 3,5 milioni, che portano così l'ammontare complessivo di risorse destinate a questo bando a 7,2 milioni di euro, le domande che troveranno copertura economica salgono a 388". Tenendo conto delle risorse già assegnate nel 2023 e quelle conferite con l'approvazione della delibera odierna, 2,55 milioni andranno a favore delle attività che operano nel territorio udinese (per complessive 109 domande), mentre 1,72 milioni vedranno interessati gli operatori del pordenonese (103 domande). Infine 1,58 milioni andranno a favore dell'area triestina (91 domande) mentre 1,28 milioni a quella goriziana (85 domande). Nel dettaglio, le linee di investimento ammesse a contributo riguardano i lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione e l'acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni, sistemi di videosorveglianza e sicurezza e sistemi per l'accrescimento dell'efficienza energetica; l'adeguamento di strutture e impianti alle normative vigenti in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro e antinquinamento; l'acquisto e l'attivazione di tecnologie digitali; l'acquisto di automezzi e macchine per la movimentazione delle merci. La spesa ammissibile è compresa tra un minimo di 5mila e un massimo di 75mila euro, con l'eccezione dell'acquisto di automezzi. Per quest'ultima tipologia d'investimento la spesa ammissibile va da un minimo di 3mila a un massimo di 5mila euro. ARC/AL/gg