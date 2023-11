Att. produttive: Bini, 350mila euro per smaltimento rifiuti spiaggiati

Trieste, 10 nov - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, ha stanziato 350mila euro per il 2023 a favore dei comuni costieri del Friuli Venezia Giulia a sostegno delle operazioni di smaltimento in discarica del materiale spiaggiato. Sono state complessivamente sei le domande di finanziamento presentate dai comuni a tale scopo e nel dettaglio le risorse sono state così assegnate: 51.173,50 euro al Comune di Duino Aurisina - Devin Nabre?ina, 128.991,62 euro a Grado, 19.488,00 euro a Lignano Sabbiadoro, 87.500,00 euro a Monfalcone, 14.611,72 euro a Staranzano e 47.938,95 euro a Trieste."Il provvedimento - ha spiegato l'assessore Bini - fa riferimento ai fondi stanziati dalla legge regionale 4 del 15 febbraio 1999, che prevede la concessione di un contributo straordinario a favore dei comuni costieri del Friuli Venezia Giulia, per concorrere all'abbattimento del costo connesso alla raccolta, trasporto e smaltimento in discarica, oneri fiscali connessi, del materiale spiaggiato. L'elenco dei comuni beneficiari e l'importo rispettivamente spettante è stato approvato tenendo conto delle risorse disponibili a bilancio, del costo medio su base regionale previsto dagli enti richiedenti per le attività connesse e dei metri lineari di demanio marittimo comunale, utilizzando i medesimi criteri già adottati nella precedente annualità. In ogni caso, il contributo concesso non potrà essere superiore al 70 percento delle spese totali effettivamente preventivate". ARC/PAU/ma