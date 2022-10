Att. produttive: Bini, 5mln in assestamento a Confidi per imprese Fvg

Favoriranno accesso al credito aziende colpite da aumento prezzi gas e energia elettrica San Daniele del Friuli, 11 ott - "La Regione destinerà nell'assestamento bis di imminente approvazione una somma pari a 5 milioni di euro a favore dei Confidi regionali. I fondi potranno essere utilizzati per la concessione alle imprese sia di garanzie sia di contribuzioni per l'abbattimento delle relative commissioni". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alla Attività produttive Sergio Emidio Bini durante il suo intervento al convegno dedicato alla finanza agevolata organizzato dalla Confesercenti della provincia di Udine e svoltosi a San Daniele del Friuli nella sala della biblioteca guarneriana. Alla presenza del sindaco Pietro Valent e del presidente di Confesercenti Udine Marco Zoratti, l'assessore ha anticipato uno dei provvedimenti che caratterizzeranno la prossima manovra bis che l'Esecutivo regionale porterà a breve in Aula. "Quella che abbiamo in mente - ha detto Bini - sarà una misura diretta a favorire l'accesso al credito alle imprese regionali colpite dall'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica o dalle perturbazioni delle catene di approvvigionamento e dei flussi commerciali, nonché dalla contrazione della domanda o dall'interruzione di contratti e progetti esistenti. Il sostegno sarà veicolato tramite i Confidi regionali e si concretizzerà assegnandogli nuove risorse per 5 milioni di euro da utilizzare per concedere alle imprese sia garanzie sia contribuzioni per l'abbattimento delle relative commissioni". L'assessore ha poi illustrato ciò che la Regione ha fino ad ora messo in atto a favore delle piccole e micro imprese del Friuli Venezia Giulia. Tra le misure figurano le attività dei Fondi di rotazione, che nel quinquennio 2018-2022 hanno concesso 615 finanziamenti per un importo complessivo di quasi un miliardo di euro per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo produttivo. Circa la metà degli interventi sono stati finanziati dal Frie, garantendo un aumento netto dell'occupazione: nelle 124 imprese beneficiarie si è registrato un aumento di 884 unità, con una media di un aumento di oltre 7 lavoratori per impresa. "Con la legge Sabatini, invece - ha aggiunto Bini - sono stati concessi contributi diretti per abbattere i costi per l'accesso al credito bancario e al leasing finanziario delle imprese regionali che realizzano investimenti per l'acquisizione di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali d'impresa. Se fino al 2018 i contributi concessi non superavano gli 800 mila euro, sia nel 2021, sia nell'anno in corso si sono superati i 10 milioni". Guardando al futuro, l'assessore regionale si è poi soffermato sulla creazione di Fvg Plus, che assicurerà la massima operatività agli strumenti regionali di credito agevolato, estendendo la propria capacità di intervento a sostegno del sistema produttivo. "Ciò permetterà - ha detto l'assessore regionale - un risparmio di costi, la garanzia di continuità della gestione e drastica riduzione dei tempi e degli effetti delle scelte strategiche ed operative della Regione nel settore del credito agevolato e del sostegno finanziario alle imprese. Trattandosi di entità controllata dalla Regione, assicurerà inoltre massima imparzialità e terzietà rispetto alle banche convenzionate e agli altri operatori finanziari che attuano gli interventi". ARC/AL/gg