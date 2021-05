Att. produttive: Bini, al lavoro Team esperti a servizio imprese Fvg

Trieste, 6 mag - "Quello che abbiamo denominato "Team per la ripresa" supporterà le imprese del Friuli Venezia Giulia nell'utilizzo delle numerose opportunità messe a disposizione dalla Regione, accompagnandole nei diversi procedimenti previsti dalle normative di settore. Si tratta di un progetto particolarmente importante che completa il quadro di interventi messi in atto dall'Amministrazione regionale a sostegno delle aziende e del tessuto produttivo del nostro territorio"L'assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, commenta così l'avvio del progetto promosso dall'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa della Regione insieme alle associazioni di categoria.L'iniziativa si poggia sulla costituzione di un team di professionisti qualificati, il Team per la ripresa appunto, in grado di operare in sinergia con i centri di assistenza tecnica regionali e con le associazioni di categoria dei settori industria, artigianato, commercio e terziario, maggiormente rappresentative a livello regionale."Il Team - spiega Bini - si compone di un pool di esperti appartenenti a Agenzia, Cata, Catt Fvg, Confindustria e Confapi, pronti a soddisfare le richieste di informazione e di supporto che arrivano quotidianamente all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa"."L'obiettivo - aggiunge l'assessore - è fare sistema per snellire e semplificare le procedure, supportando le imprese nelle problematiche burocratiche e migliorando così il rapporto con la pubblica amministrazione".In linea con i progetti della legge SviluppoImpresa, questa iniziativa ha anche l'obiettivo di raccogliere suggerimenti per migliorare i procedimenti e potenziare la collaborazione tra chi opera a contatto con le aziende. ARC/RT/al