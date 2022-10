Att. produttive: Bini, al via bando contributi per negozi di vicinato

Trieste, 17 ott - La Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato un bando per la concessione di contributi a fondo perduto per il mantenimento degli esercizi di vendita di vicinato."È provvedimento che rientra nella previsione della legge SviluppoImpresa, messo in atto già l'anno scorso con un primo bando, che aveva riscosso un importante successo - ha affermato l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini -. Ciò testimonia la rilevanza della misura, che ora viene portata avanti con un secondo bando. I negozi di vicinato rappresentano infatti attività economiche di dimensione per lo più familiare, la cui esistenza è stata spesso messa a repentaglio dalla concorrenza della grande distribuzione o dallo spopolamento. Questi esercizi sono invece punti di riferimento sociale e preziosi collanti per la vita delle nostre comunità e vanno preservati e tutelati".Destinatari del bando sono gli esercizi di vendita di vicinato che si trovano nei comuni la cui popolazione non sia superiore a 5.000 abitanti o in frazioni di comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e 15.000 abitanti. Possono beneficiare del contributo le microimprese che esercitano attività di vendita al dettaglio di vicinato con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati e che osservano un orario di apertura giornaliero non inferiore a tre ore per sei giorni alla settimana.I contributi sono concessi secondo il regime de minimis, come previsto dalla Commissione europea, nella misura del 50 per cento della spesa ammessa nella domanda - che non può essere inferiore a 2mila euro né superiore a 5mila euro - e servono a fronteggiare i costi di funzionamento (incluse le bollette), il canone di affitto, gli stipendi e i costi connessi con attività di certificazione. Il contributo sale dal 50 al 100 per cento della spesa ammessa nel caso in cui risulti lo svolgimento di almeno tre dei seguenti servizi di prossimità a supporto e integrazione dell'attività commerciale dell'esercizio: consegna a domicilio; supporto ai servizi postali; vendita di giornali o riviste; vendita prevalente di prodotti locali o di provenienza regionale; utilizzo di ecocompattatori e di attrezzature e strumentazioni necessarie per la vendita di prodotti alimentari e detergenti sfusi; adesione a progetti di recupero di merci invendute; accesso a internet mediante la messa disposizione di rete wi-fi o di postazione multimediale; servizio fotocopie o scansione documenti.Le domande posso essere presentate fino al 18 novembre 2022 esclusivamente mediante posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo economia@certregione.fvg.it indicando nella Pec la dicitura "LR 3/2021, ART. 16 - BANDO VICINATO 2022" seguita dalla denominazione puntuale della microimpresa richiedente. I contributi non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici ottenuti per le stesse iniziative e che hanno per oggetto le stesse spese. ARC/PPH/al