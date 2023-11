Att. produttive: Bini, al via incontri per grande piano sviluppo Fvg

Trieste, 14 nov - "Insieme a tutti i portatori di interesse vogliamo predisporre un grande piano pluriennale di sviluppo economico per il Friuli Venezia Giulia. Un piano strategico che sarà discusso ed elaborato in collaborazione con le associazioni di categoria, le imprese e le università del territorio. A tutte queste realtà chiederemo un contributo concreto. Con questo grande sforzo collettivo vogliamo infatti cogliere le future dinamiche evolutive del manifatturiero e proiettare il Friuli Venezia Giulia nell'industria 5.0". Lo ha affermato l'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini in conclusione del colloquio avuto questa mattina con il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti. È partito infatti oggi da Pordenone il ciclo di incontri istituzionali che il componente della Giunta Fedriga ha voluto calendarizzare per discutere delle strategie di sviluppo dell'economia regionale. "Dobbiamo - ha sottolineato Bini - potenziare le politiche finalizzate ad attrarre investimenti stranieri, rafforzare un tessuto imprenditoriale caratterizzato da piccole realtà con meno di dieci dipendenti e soprattutto favorire la nascita di nuove aziende in grado di puntare con decisione sull'innovazione. Su questo abbiamo un vantaggio competitivo. Negli ultimi 10 anni - ha ricordato l'assessore - gli istituti tecnici superiori del Friuli Venezia Giulia hanno formato circa 5mila giovani tecnici con competenze molto elevate". "Non si tratta solo di manodopera specializzata, ma soprattutto di un bacino di professionisti che potranno dare vita alle imprese del futuro. Partendo da queste basi il Friuli Venezia Giulia dovrà affermarsi sempre più a livello nazionale e internazionale come la culla delle giovani imprese. E tutte le strutture della Regione - ha concluso Bini - saranno chiamate ad accompagnare l'ingresso sul mercato di questi nuovi imprenditori". ARC/TOF/pph