Att. produttive: Bini, al via lavori centro logistico da 12mln euro

Sopralluogo al cantiere dell'opera in costruzione a Tolmezzo Tolmezzo, 15 lug - "Un investimento importante per la Carnia e per la montagna friulana, da 12 milioni di euro, somma assegnata in buona parte dalla Regione, che è una dimostrazione di come stiano funzionando i rapporti tra l'Amministrazione regionale, i Consorzi e i territori. Qui verrà costruito un polo logistico importantissimo a disposizione delle nostre aziende. Un'ulteriore dimostrazione che questa è una Regione vicina al tessuto produttivo, che può contare su consorzi virtuosi, ed è in grado di realizzare in tempi brevi opere significative per il territorio e per l'economia locale e non solo. Il termine dei lavori di questo importante cantiere è previsto già entro la primavera del prossimo anno". È il commento dell'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, al termine del sopralluogo compiuto a Tolmezzo al cantiere del nuovo Centro per la logistica, che viene realizzato da Carnia Industrial Park e avrà una superficie coperta di circa 20 mila mq e un'altezza di 14 metri. La struttura è destinata allo smistamento delle merci in arrivo e in partenza dalla Carnia, sarà dotato di 19 bocche di carico, accessibile da 5 portoni sezionali carrabili. L'area esterna per il carico e scarico avrà una superficie di 13 mila metri quadrati. L'investimento complessivo per l'opera sarà di 11 milioni 570 mila euro, dei quali, 8 milioni 233 mila a carico della Regione derivanti dalle leggi Rilancimpresa e SviluppoImpresa, mentre 3 milioni 470 mila sono fondi messi a disposizione dal Consorzio. Nella nuova struttura lavoreranno 50 persone, parte in trasferimento da altre sedi, parte frutto di nuove assunzioni. Le aziende destinatarie della struttura, selezionate con la procedura di evidenza pubblica, sono la Marelli Automotive Lighting Italia Spa e LogLab, del Gruppo Ceccarelli, la prima del settore automobilistico, la seconda del comparto delle spedizioni e logistica. A guidare l'assessore Bini nel corso della visita al cantiere c'erano il presidente di Carnia Industrial Park, Roberto Siagri, il direttore dei lavori, Davide Ferro, e i responsabili delle imprese appaltatrici. ARC/CM/al