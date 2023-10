Att. produttive: Bini, artigianato trainante per Fvg anche nel futuro

Trieste, 2 ott - "Attraverso misure puntuali e corpose l'Amministrazione regionale sta supportando l'intero tessuto imprenditoriale del Friuli Venezia Giulia. In particolare il settore arredo, che ha già fatto conoscere questo territorio nel mondo, presenta oggi nuove e stimolanti opportunità di crescita. Stiamo parlando di un comparto che qui conta oltre duemila imprese, circa 24mila addetti e un valore di export annuale che sfiora i 2 miliardi di euro, e rappresenta una vera eccellenza a livello italiano e internazionale". Lo ha affermato l'assessore alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini che oggi pomeriggio ha preso parte alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti ad alcuni espositori della 70ma edizione di Casa moderna a Torreano di Martignacco, manifestazione centrale per il settore casa-arredo-design in Friuli Venezia Giulia. "Gli artigiani hanno fatto la storia di questa regione e ancora oggi rappresentano un settore trainante per il nostro sistema produttivo - ha rimarcato Bini -. Imprenditori che vanno ringraziati di cuore e che continueremo a sostenere con convinzione, mettendo in campo strumenti sempre più efficaci". Nel corso del suo intervento Bini si è voluto complimentare con gli organizzatori di Casa moderna e con il presidente Di Piazza e il suo staff per l'ottimo livello di organizzazione raggiunto anche in questa edizione. "Udine e Gorizia Fiere spa - ha commentato l'assessore - ha saputo avviare un virtuoso percorso di rilancio, diversificando le proprie attività. Ci auspichiamo possa proseguire sulla strada tracciata". La cerimonia di premiazione è stata anche l'occasione per mostrare, attraverso la proiezione di alcuni video emozionali curati da PromoTurismoFVG, le bellezze naturali e i migliori prodotti enogastronomici del territorio regionale. Nel dettaglio il riconoscimento per il miglior stand è andato a Scavolini Store, mentre la Confartigianato Udine è stata premiata per essere da sempre al fianco della categoria degli artigiani. Il premio "Fedeltà" è stato assegnato invece a Pavi.Art di Remo Clinaz per essere l'espositore con il maggior numero di anni di presenza a Casa moderna. Infine un riconoscimento è stato attribuito a Renzo Zuliani, da 40 anni vera e propria colonna dello staff della fiera. ARC/RT/gg