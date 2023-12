Att. Produttive: Bini, bando da 1,1 mln per Pmi femminili

Approvato il riparto su base provinciale della misura: "Si tratta di prime risorse che verranno incrementate"



Trieste, 2 dic - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, ha stabilito il riparto delle risorse, pari a 1,1 milioni di euro, destinate alla concessione di contributi a fondo perduto in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria femminile.



"Si tratta di un bando che la Regione emette a cadenza regolare, l'ultimo dei quali ha sfiorato i 6 milioni di euro", ha rilevato Bini. "Anche per questo nuovo bando i 1,1 milioni di euro vanno considerati solo iniziali, dato che nel corso delle manovre aggiungeremo ulteriori risorse".



Secondo regolamento il riparto è effettuato in proporzione alla distribuzione provinciale del numero delle imprese attive iscritte al Registro delle imprese al 31 dicembre 2022. Vanno così 291.516,72 a Pordenone, 526.756,12 a Udine, 107.571,53 a Gorizia e 174.155,63 a Trieste. Lo stesso regolamento prevede che una quota parte delle risorse sia destinata a imprese femminili che hanno sede legale o unità operativa in un piccolo comune; tale quota è stata fissata dall'Esecutivo in 500mila euro.



La gestione amministrativa delle domande è svolta dalle Camere di commercio. Possono beneficiare del sostegno, che viene concesso a sportello, le Pmi femminili iscritte da meno di 36 mesi al registro delle imprese alla data di presentazione che realizzino l'iniziativa economica in Friuli Venezia Giulia in uno dei quattro territori provinciali. L'intensità del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile e l'importo del contributo è compreso tra un minimo di 2.500,00 euro ed un massimo di 30.000,00 euro.



"Il bando sarà licenziato nel mese di dicembre - ha precisato Bini -, mentre l'apertura del canale contributivo è prevista per l'inizio del 2024." Saranno ammissibili a contributo le spese per investimenti, come l'acquisto di macchinari, attrezzature e arredi, e anche quelle per la costituzione, per spese di primo impianto, come l'adeguamento dei locali, e per l'accesso al microcredito. Nel corso dell'ultimo decennio, con la misura, sono state finanziate 961 nuove iniziative di imprenditoria femminile per un valore complessivo di contributi concessi pari a circa 15,2 milioni. ARC/PPH