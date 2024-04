Att. produttive: Bini, bando per sostenibilità ambientale imprese

La domanda va presentata dal 30 aprile al 31 maggio 2024Trieste, 11 apr - "Mettiamo a disposizione del tessuto produttivo 150mila euro per accompagnare e sostenere le imprese nelle strategie di implementazione e di crescita nell'ambito della sostenibilità dell'attività aziendale sotto il profilo finanziario. Un'opportunità importante che consentirà al tessuto produttivo della nostra regione di crescere ancora e di affrontare le sfide del futuro".A darne comunicazione è stato l'assessore alle Attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, che quest'oggi ha portato l'attenzione della Giunta il bando per la concessione di incentivi per la realizzazione di un progetto di promozione della sostenibilità dell'attività aziendale. Bando che è stato approvato dall'Esecutivo."La sostenibilità aziendale si attua anche attraverso l'adozione di nuovi modelli di business o nuovi modelli organizzativi che hanno l'obiettivo di acquisire nuove competenze, finalizzate queste ultime a misurare la rilevanza degli indicatori di sostenibilità dell'attività aziendale sotto il profilo finanziario", ha dettagliato a margine Bini."Gli obiettivi di sostenibilità aziendale possono essere raggiunti attraverso l'acquisizione, da parte delle aziende, di nuove competenze relative all'innovazione organizzativa, all'introduzione di nuovi modelli di business, all'adozione di bilanci e rendiconti di sostenibilità - ha aggiunto ancora l'esponente dell'Esecutivo -: tutto ciò mediante la partecipazione a progetti realizzati da soggetti in possesso di comprovata esperienza pluriennale in materia di sostenibilità dell'attività aziendale".Possono presentare domanda di partecipazione al bando alle associazioni di categoria, le associazioni no-profit, gli enti bilaterali quali organismi costituiti a iniziativa di una o più associazione dei datori o dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative e le Camere di commercio, in forma singola o associata, in possesso di competenza pluriennale comprovata in materia di sostenibilità dell'attività aziendale sotto il profilo finanziario.La domanda di partecipazione al bando va presentata dalle ore 9:00 del 30 aprile 2024 alle ore 24:00 del 31 maggio 2024, sottoscritta con firma digitale e inoltrata alla Direzione centrale attività produttive e turismo all'indirizzo email economia@certregione.fvg.it ARC/PT/pph