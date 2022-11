Att. produttive: Bini, bar Lucco Valeriano è locale storico Fvg

Pordenone, 20 nov - Il bar "Lucco" a Valeriano di Pinzano al Tagliamento potrà fregiarsi dell'appellativo di locale storico del Friuli Venezia Giulia.Lo ha deciso la giunta regionale del Friuli Venezia Giulia approvando nel corso dell'ultima seduta dell'esecutivo, una apposita delibera su proposta dell'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini.La decisione prende le mosse da una normativa regionale in cui si prevede la classificazione come "attività storica" dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali che risultino essere in attività da almeno sessanta anni, la cui merceologia offerta sia specificatamente ed inequivocabilmente legata alla tradizione, al territorio e all'economia locale."In seguito all'istruttoria conclusa dal comune di Pinzano al Tagliamento - spiega l'assessor Bini - abbiamo deciso di riconoscere come storica l'attività del bar Lucco di Valeriano poiché operativa sin dal 1932. Inoltre l'esercizio parteciperà alla messa in rete di tutti i "locali storici" e delle "attività storiche" nell'offerta turistica della regione"."Il provvedimento adottato anche per il bar Lucco - chiarisce l'esponente dell'esecutivo - ha lo scopo in prima battuta di individuare quelle attività che in Friuli Venezia Giulia hanno alle loro spalle una lunga tradizione. Questo vuole essere un segno di attenzione verso chi, da decenni porta avanti la propria professione diventando un punto di riferimento per la comunità locale. Non dimentichiamo anche il valore sociale degli esercizi, soprattutto nelle piccole comunità della nostra regione". ARC/AL