Att. produttive: Bini, da Sicam a Pn segnale importante di ripresa

Pordenone, 12 ott - "Questo evento, che vede la città di Pordenone al centro del mondo legato alla componentistica del mobile, rappresenta un importante segnale di ripresa che conferma e fortifica la crescita dei livelli di produzione e di consumi del Friuli Venezia Giulia". Lo ha detto oggi a Pordenone l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, a margine della visita compiuta alla Fiera di Pordenone in occasione del Salone internazionale componenti, semilavorati, e accessori per l'industria del mobile (Sicam). Ricordando gli oltre 60 paesi presenti all'evento Sicam, Bini ha sottolineato ancora una volta i dati che vedono la regione in forte ripresa dopo l'emergenza Covid. "Una tendenza - ha detto l'assessore - che colloca il Friuli Venezia Giulia oltre la media nazionale su molti indicatori economici, compreso l'export, il cui aumento in percentuale raggiunge i livelli delle regioni tedesche". Infine Bini ha rimarcato il ruolo del sistema fieristico regionale, che sta contribuendo con le varie manifestazioni a rilanciare anche i comparti dell'indotto che operano in questo campo. ARC/GG/pph