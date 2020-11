Att. produttive: Bini, da sindacati apprezzamento per scelte Regione

Udine, 11 nov - I sindacati hanno espresso vivo apprezzamento per le scelte adottate dalla Giunta Fedriga a sostegno delle attività economiche del Friuli Venezia Giulia, nonché per il metodo della condivisione con le parti sociali perseguito dall'assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, nell'affrontare le problematiche alle quali il mondo produttivo deve far fronte in questo periodo.È quanto emerso nel corso dell'incontro in videoconferenza tra i rappresentanti dei sindacati confederali Villiam Pezzetta (Cgil), Franco Colautti (Cisl), Giacinto Menis (Uil) e l'assessore Bini, svoltasi nel pomeriggio.La riunione ha fornito all'esponente dell'Esecutivo l'occasione per ribadire la volontà di far percepire nei tempi più rapidi possibili agli aventi diritto le ulteriori forme di aiuto a fondo perduto stabilite dalla Regione in seguito all'emergenza Covid. Bini ha inoltre confermato il completamento della stesura della legge SviluppoImpresa che approderà in Consiglio regionale all'inizio del prossimo anno.La norma consentirà alla Regione di essere al fianco del mondo economico-produttivo con ulteriori strumenti, favorendone la ripresa all'uscita dall'emergenza pandemica, ma sosterrà anche la crescita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese, con un'attenzione particolare all'innovazione.Bini ha inoltre ricordato come, con l'ulteriore stanziamento di 18 milioni di euro per i ristori a fondo perduto, il Friuli Venezia Giulia si distingua per l'ammontare dei fondi messi a disposizione a favore delle attività colpite dalla crisi derivante dalla pandemia. Benefici che Bini conta di conferire alle casse delle attività destinatarie entro la fine dell'anno, per contribuire - ha concluso l'assessore - alla tenuta del comparto produttivo a livello economico e occupazionale, in quanto i riflessi di ulteriori chiusure sarebbero fortemente negativi per tutti i settori economici. ARC/CM/ma