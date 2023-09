Att. Produttive: Bini, ditta Menini modello di solidità valoriale

L'assessore alla cerimonia per i 150 anni dell'azienda che commercia calzature Trieste, 28 set - "Quella della Menini non è solo una storia imprenditoriale di successo, ma un modello che rappresenta la capacità di una famiglia, attraverso un secolo e mezzo, di tramandare la genuinità e la solidità di quei valori che ancora oggi troviamo nella giovane generazione alla guida dell'azienda". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alla Attività produttive Sergio Emidio Bini in occasione della cerimonia organizzata dall'Amministrazione comunale di Spilimbergo - presente il sindaco Enrico Sarcinelli - per i centocinquant'anni di attività della ditta "Menini Calzature". Come ha ricordato l'esponente della Giunta regionale, la fatica degli inizi in anni difficili, con nel mezzo le tragedie di due guerre, e poi il lavoro e il sacrificio che hanno portato a uno sviluppo dell'impresa nella modernità del boom economico, oltre alla forza di rimanere competitivi fino ai giorni nostri, dimostrano come dietro a un autentico successo imprenditoriale non esistono scorciatoie ma solo passione e lavoro, senza i quali la sola fortuna non basta. "Nella consapevolezza che il patrimonio costituito dalle attività imprenditoriali deve essere supportato e valorizzato dalle istituzioni, la Regione - ha ricordato Bini - ha tra le sue priorità quella di favorire e di creare le migliori condizioni affinché realtà come questa consolidino la loro presenza sul territorio. A tal riguardo ricordo i 10,5 milioni stanziati complessivamente per il finanziamento di venti progetti finalizzati al rilancio dei centri storici e delle attività locali". "Grazie a questa misura anche Spilimbergo - ha concluso l'assessore - ha costruito assieme ad altri Comuni il suo distretto del commercio, che si chiama 'Mosaico' e ha in cantiere tutta una serie di progetti su varie aree tematiche (cultura, formazione e assistenza per Pmi, transizione energetica e attrattività turistica) con l'obiettivo di dare vita socialmente ed economicamente al centro storico e alle realtà locali". ARC/GG/al