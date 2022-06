Att. produttive: Bini, finanziati 80 progetti con 2 milioni di euro

Fondi per trasformazione tecnologica, digitale e ammodernamento organizzazioni



Trieste, 20 giu - Saranno 80 i progetti per lo sviluppo di adeguate capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia che la Regione sosterrà con 2 milioni di euro. Lo ha deciso l'esecutivo Fedriga approvando nel corso dell'ultima seduta di giunta una specifica delibera su proposta dell'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini che va a ripartire le risorse a disposizione su base provinciale.



La suddivisione è stata operata in proporzione al numero complessivo delle aziende attive in ciascun territorio, come risultanti dal Registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la suddivisione. Sulla base di questi valori, al territorio udinese sono stati assegnati 1.018.319,21 euro, a quello di Pordenone 554.566,45 euro mentre a quello triestino e goriziano rispettivamente 327.935,21 euro e 99.178,62 euro.



La dotazione finanziaria verrà utilizzata per sostenere la trasformazione tecnologica e digitale, l'ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi in relazione all'ottimizzazione dell'introduzione di nuove tecnologie, lo sviluppo di strategie di servitizzazione, l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali e la successione nella gestione dell'impresa. Inoltre le risorse potranno servire anche per consentire la fusione societaria, l'introduzione di forme di responsabilità sociale d'impresa e l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare.



"Le risorse - spiega l'assessore Bini - sono destinate alla concessione di contributi ai progetti presentati a valere sul bando approvato il 24 settembre 2021, con presentazione delle domande dal 25 ottobre 2021 al 20 aprile 2022. Grazie ai fondi ripartiti con la delibera approvata dalla giunta, sarà possibile finanziare 80 progetti presentati, che vanno ad aggiungersi ai 107 progetti già finanziati o in corso di finanziamento mediante l'impiego della dotazione iniziale di 2.844.835,05 euro. Con i complessivi 4.844.835,05 euro di dotazione del bando - conclude l'assessore regionale - vengono soddisfatte così complessivamente 187 domande".