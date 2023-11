Att. produttive: Bini, fruttuoso incontro presidente Confindustria Ud

Udine, 21 nov - "Fruttuoso e costruttivo l'incontro di oggi con il presidente di Confindustria Udine, Gianpietro Benedetti, con il quale ho avuto modo di confrontarmi su un vasto ventaglio di tematiche di particolare e importante interesse che coinvolge il mondo delle imprese del nostro territorio". Così, questo pomeriggio, l'assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, che in largo Melzi ha avuto modo di confrontarsi con Gianpietro Benedetti, presidente di Confindustria Udine. Prima una disamina sulla condizione che caratterizza il mondo produttivo in questa fase storica: "La virtuosità delle nostre imprese si trova ad affrontare un problema di cambio generazionale - ha osservato Bini -. Un aspetto di non poco conto, specialmente se consideriamo la sua composizione, fatta perlopiù da piccole e microimprese, ed è per questo che è necessario accompagnare i nostri imprenditori in questi delicati cambiamenti" È stata inoltre riconosciuta l'importanza dell'attività e della grande attenzione della Regione che, "attraverso gli strumenti che ha messo in campo, ha permesso uno sviluppo significativo sia in termini di crescita che di tenuta occupazionale, non solo tramite il fondamentale canale dell'accesso al credito, ma anche attraverso molteplici strumenti che contribuiscono a rafforzare l'azione e la tenuta delle nostre imprese nei mercati ormai globali". Altra tematica affrontata durante l'incontro quella dell'accompagnamento alla transizione energetica, il cui iter continua, con la prima finalità di guardare a una crescita sempre più sostenibile. "In tal senso - ha ricordato Bini - la Regione ha messo in campo 70 milioni di euro nel 2023 per il bando sul fotovoltaico. Ed abbiamo chiesto una nuova ricognizione con le aziende al fine di valutare eventuali nuove necessità". Nel ringraziare il presidente di Confindustria Udine, l'esponente dell'Esecutivo è entrato nel dettaglio anche della fondamentale importanza del proseguire le azioni di supporto alle imprese sia per quanto riguarda l'innovazione tecnologica sia per sostenere l'innovazione dei processi produttivi, anche per ottimizzare i costi. Quello di oggi è il terzo di una serie di incontri istituzionali che l'assessore Bini ha calendarizzato con le associazioni di categoria. L'obiettivo è di raccogliere spunti e sollecitazioni in vista di un grande piano pluriennale di sviluppo industriale del Friuli Venezia Giulia che l'Assessorato ha iniziato a redigere. Gli incontri proseguiranno nelle prossime settimane: "Confermano - ha detto Bini - quel metodo di confronto e dialogo con i rappresentanti del tessuto produttivo che ha da sempre caratterizzato l'operato di questa Giunta, fin dalla scorsa legislatura". ARC/PT/pph